大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）、幕内阿炎（３１＝錣山）が幕内獅司（２９＝雷）との２敗同士の対決を制し、優勝争いトップを守った。阿炎は立ち合いで左に跳ぶと、素早く回り込んで突き落としを決めた。熱戦を期待した館内のファンからはタメ息。ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた元大関琴風氏は「阿炎の実力なら正攻法でも勝てる。そういう中で相撲を取ってもらいたかった」と苦言を呈する場面もあった。