こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2026年1月21日は、スマホにピタッと装着して、そのまま充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「Magnetic Wireless モバイルバッテリー 5000mAh」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【40倍ポイント還元】UGREEN Magnetic Wireless モバイルバ