専門メディア「ドジャーブルー」は２０日（日本時間２１日）、「デーブ・ロバーツ、ミゲル・ロハスとキケ・エルナンデスを将来の監督候補に指名」との記事を配信した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がムーキー・ベッツ内野手（３３）のポッドキャスト番組「オン・ベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」に出演。ミゲル・ロハス内野手（３６）とキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）について「キャリアを終え