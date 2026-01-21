Dynabookは、SFアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とのコラボレーション企画として、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」を発表しました。同社公式通販サイト「Dynabook Directオンラインストア」にて、300台の数量限定で2026年4月6日から受注を開始します。 「dynabook XPZ 攻殻機動隊S.A.C.モデル」 記事のポイント 人気作品とのコラボモデルは、本体デザインだけでなく