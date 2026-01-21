３人の県議を裁判に補助参加させる「NHKから国民を守る党」と党首・立花孝志被告（58）を相手取り、1100万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした奥谷謙一県議（40）が、１月７日に神戸市内で会見を開いた。斎藤元彦兵庫県知事（48）に対する告発文書の問題を審議した「百条委員会」の委員長を務めた奥谷県議。彼に対する名誉毀損容疑で立花被告は刑事告訴されていたが、神戸地検は昨年12月24に嫌疑不十分で不起訴とした。