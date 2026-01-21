のむら産業（7131、東証スタンダード）。米穀精米袋を中心に、食品包装資材などの企画・開発・販売の包装資材事業や、米穀用自動計量包装機中心の、計量包装機械の企画・開発・販売事業を展開。スーパーなどで目にする「5kg/10kg」規格米袋、それを作る機械の企画製販と理解すればよい。【こちらも】雌伏期から再成長目指すクラウドワークス中計「営業利益成長率+10%超」5期以上にわたり営業増益企業。株式投資の対象とし検