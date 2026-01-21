レイチェル・キング騎手（３５）＝英国出身、豪州拠点＝が２１日、今週末からの短期免許による騎乗を前に美浦トレセンを訪れた。３年連続での来日となる今回は、フェブラリーＳ（２月２２日、東京）までの約１か月間で騎乗予定。「何を勝ちたいというよりも、前回よりいい結果を残せるように一生懸命頑張りたい」と率直な意気込みを語った。昨年のフェブラリーＳ（コスタノヴァ）で、女性ジョッキー史上初となるＪＲＡ平地Ｇ１