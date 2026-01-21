高野山清浄心院で恒例の護摩行に臨む広島の新井監督＝21日、和歌山県高野町広島の新井貴浩監督が21日、和歌山県高野町の高野山清浄心院で恒例にしている護摩行に臨んだ。約2時間、「（5位だった）昨年はすごく悔しかった。今年は絶対やってやるぞと思いながら」炎と向き合い、経を唱えた。2024、25年と続けてクライマックスシリーズ（CS）進出を逃した。昨季の戦いを思い出しながら熱さ、苦しさに耐え「今年はたくさんのファン