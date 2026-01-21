気象庁によりますと、長野県と関東地方北部では、２１日夜遅くから２２日昼前にかけてと、２４日から２５日頃は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要だということです。 【画像をみる】今夜（21日）首都圏で雪かいつ、どこで降る？雪シミュレーション 日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の強い寒気が断続的