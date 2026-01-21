新潟・富山エリアなどの広い範囲で予防的通行止め！北陸地方では2026年1月21日（水）から1月25日（日）ごろにかけて、強い冬型の気圧配置によって大雪が続く恐れが出ています。国土交通省はこれに伴い、北陸道や関越道、上信越道の一部区間や付近を走る主要な国道において、1月21日18時ごろより、予防的通行止めを順次行うと発表しました。【これはヤバそう…】これが北陸エリアでの「予防的通行止め」実施路線です（地図・写真