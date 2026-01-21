立憲民主党・原口一博衆院議員が２１日、Ｘ（ツイッター）に投稿。自身が立ち上げを発表した新党「ゆうこく連合」に立憲から唯一合流する人物として公表した末松義規議員側が、合流を否定していることに「私に連絡が取れないとまたいい加減なことを言っている人がいるようですが、真実でないことを言い回るのはやめてください」と記した。原口氏は立憲と公明が立ち上げる新党・中道改革連合入りを拒絶し、２０日に会見。「ゆう