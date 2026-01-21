日本スポーツ仲裁機構は21日、国内の射撃場で事件を起こしたとして、射撃男子スキート選手を2024年度の強化指定選手と扱わないとした日本クレー射撃協会の決定を取り消すと発表した。協会側の手続きに瑕疵を認めた。強化指定復帰を含めた今後の対応は双方に委ねる。事件の内容は明らかにしていない。協会は24年10月ごろ、情報提供で事件を知り、強化委員らが強化指定選手を辞退するよう促した。選手は辞退届を提出したが、後に