ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２１日、２０１０年から実施している世代別牝馬重賞シリーズ「グランダム・ジャパン（ＧＤＪ）２０２６」の概要を発表した。３歳シーズンは「桜花賞」（３月１８日・浦和）で開幕し「関東オークス」（６月１７日・川崎）までの７戦で熱戦が繰り広げられる。古馬春シーズンは「クイーン賞」（２月１１日・船橋）から始まり「エンプレス杯」（５月１３日・川崎）まで７戦が行われる。古馬秋シーズンは