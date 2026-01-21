ボートレース三国のスカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第2戦「三国プリンスカップ」は初日を終えた。塚越海斗（27＝群馬）が初日ただ1人、連勝発進を決めた。前半5Rはイン速攻で快勝、そして5艇立てとなった後半10Rは4コースからの差し切り勝ち。レース本番での力強さが光った。「どちらかと言えば行き足から伸びの方ですね。でも、出足も良くなりそうな感じはありますよ。後半は展開も良かったけど、乗り心地も悪くなかった