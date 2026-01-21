広島・新井貴浩監督（４８）が２１日、和歌山・高野山別格本山「清浄心院」で護摩行に臨んだ。「クッソー、見とけよ。今年、絶対にやってやるぞ」と２５年５位の悔しさと向き合った。現役時代の２００４年から始めて、今回が２２度目。立場は変わっても欠かすことのない恒例行事だ。この日も２時間近く巨大な火柱を前に絶叫を続けた。「苦しい行だけど、何事も継続してやっていくことで自信になる」。就任４年目。「成績が悪い