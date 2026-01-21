歌手・俳優の小泉今日子（５９）やウルフルズのトータス松本（５９）、斉藤和義らが２１日、都内でライブイベント「ＲＯＯＴＳ６６−ＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ６０−」（３月２０日・東京ガーデンシアター、２２日・大阪城ホール）の記者会見に出席した。本イベントは、１９６６年の丙午（ひのえうま）に生まれたミュージシャンが１０年に一度集結し開催され、今回が３回目となる。イベント初参加となる小泉は「同い年の皆さ