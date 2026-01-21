将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が千田翔太八段（31）に131手で勝利した。この結果、藤井竜王・名人は準決勝に進出。伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権獲得まで“あと2勝”とした。【映像】藤井六冠が千田八段に勝利した瞬間藤井竜王・名人が、八冠復帰に向けた前進を遂げた。叡王挑戦権獲得を目指す2回戦では、千