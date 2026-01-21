「オリコンデイリーアルバムランキング」が21日、発表され、この日発売されたSixTONESの最新アルバム「MILESixTONES−Best Tracks−」が発売初日（店着日）に44・0万枚を売り上げ、1位を獲得した。2023年に発売された3枚目のアルバム「声」が発売初日（店着日）に記録した38・4万枚を超え、自己最高初日売り上げとなった。数字はオリコン調べ。同作は、今年デビュー6周年を迎えるグループ初のベストアルバム。