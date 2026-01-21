ボーイズグループGOT7のジャクソンが、パリで強烈な存在感を見せつけた。ジャクソンは最近、フランス・パリで開催された「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）メンズコレクション2026秋冬（FW26）」のファッションショー会場で、未公開の新曲を初披露した。【写真】ジャクソン、嵐・松本潤との豪華2SHOT披露された楽曲は、世界的ミュージシャンでありクリエイティブディレクターのファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）がプロ