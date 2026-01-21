菓子専門店「シャトレーゼ」は、節分に合わせて2月1日から2月3日までの期間限定で、節分モチーフのケーキを販売する。【この記事のすべての写真を見る】シャトレーゼ「節分 赤鬼太郎」「節分 恵方巻ロール」「節分 お多福」など画像7点はこちらラインアップは、赤鬼と青鬼をイメージしたミニケーキ2種と、恵方巻を模したロールケーキの全3種類。いずれも店舗で予約を受け付けており、WEB予約は不可となっている。◆節分 赤鬼太郎