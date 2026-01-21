火事があった現場倉敷市玉島長尾21日午後1時ごろ 21日、岡山県倉敷市で住宅と倉庫が全焼し、この家に住む70代の男性がけがをしました。 警察によりますと、21日午前10時ごろ、倉敷市玉島長尾の住宅の2階から火が出ていると119番通報がありました。 消防が約4時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅と、隣にある倉庫が全焼しました。 この家には70代の男性が一人で住んでいて、顔にやけどを負