福島県いわき市のいわき信用組合が反社会的勢力に資金を提供した問題で、財務省東北財務局は21日、金融庁などに虚偽の説明をしたとして、協同組合による金融事業に関する法律違反の疑いで、いわき信組と元役員らを福島県警に告発した。