JR西日本本社JR西日本は21日、大雪が見込まれるとして、日本海側の線区を中心に22日始発から終日運転を取りやめると発表した。京都・大阪と福井県の敦賀を結ぶ特急サンダーバードは上下計50本が対象となる。JR西によると、特急は、岡山―鳥取間のスーパーいなばのほか、近畿地方と日本海側を結ぶきのさき、はしだて、まいづる、こうのとり、はまかぜ、スーパーはくとの運休を決定。北陸線長浜（滋賀県）―敦賀間、滋賀県の湖