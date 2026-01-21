イスラエル首相府は21日、パレスチナ自治区ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」にネタニヤフ首相が参加すると発表しました。イスラエル首相府は21日、SNSで、ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」について、ネタニヤフ首相がアメリカのトランプ大統領からの招待を受け入れ、参加すると発表しました。ガザ地区の和平プロセスについてはトランプ政権が「停戦」の第1段階から暫定的な統治や復興をめざす第2段階に入っ