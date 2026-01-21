タレントいとうあさこ（55）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。自身が経験した心の不調について話した。この日のテーマは「冬のうつ」。日照時間が短い冬は、メンタルの不調に陥る人が多いという。いとうは「3年前に（ひざの手術で）初めて入院したんですけど」と話し始めた。「ずっと1週間。病院の中じゃないですか。まだコロナの影響があって、誰もお見舞いに来られない。会う