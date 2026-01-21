三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。江戸時代、商人のまちとして栄えた三重県松阪市。まちには昔の風情が色濃く残る武家屋敷や、全国屈指の壮大な石垣が特徴の城跡が今も残ります。豊かな歴史や文化の足跡に触れることができる松阪市。廣瀬泰輔監督は「目標はしっかりとタスキ渡しの時に、笑顔でタスキを渡して、優勝を目標にしたい」と今年の目標を語ります