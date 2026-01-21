M!LKの佐野勇斗さんは1月20日、自身のInstagramを更新。“友達”とのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】佐野勇斗、“友達”とのプライベートショット「友達とラーメンいってきた」佐野さんは「友達とラーメンいってきた」とつづり、1枚の写真を投稿。M!LKのメンバーである山中柔太朗さん、曽野舜太さんとのスリーショットです。メンバーを“友達”と呼び、共にプライベートを過ごすほど仲がいいことを明