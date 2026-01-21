三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。鈴鹿山脈をはじめとした雄大な自然に囲まれた三重県亀山市。江戸時代の面影と風景を残す街道など、さまざまな表情を持つ亀山市を背負って伊勢路を駆け抜ける今年のチーム。田中春行監督は「今までない最高のチームができ上がった。メダルを目指したい」とチームを評価します。入賞を目指すチームでコーチをつとめる菅瀬千