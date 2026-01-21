静岡県富士宮市は1月20日、2026年で76回目を迎え、2月8日に開催予定だった歴史ある駅伝大会を中止すると発表しました。衆院選の投開票日と重なったためです。 【写真を見る】衆院選の投開票日と重なって⋯76回目迎える伝統の駅伝大会中止 スタッフ確保難しく安全面考慮＝静岡・富士宮市 富士宮市の駅伝大会のポスターに職員が貼っていたのは、開催の中止を伝えるシールです。 富士宮市では、1951年から毎年2月