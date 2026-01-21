れいわ新選組の山本太郎代表が、病気療養のため参議院議員を辞職する意向を明らかにしました。れいわ新選組・山本代表（れいわ新選組公式YouTubeより）：ここから先に（病気を）進行しない・させないということを最大のテーマに今生きなければ、命を失いかねない。なので、議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります。れいわ新選組の公式動画配信で、山本氏は自らの健康状態について、「多発性骨髄腫、血液のがんの一歩手前だ」