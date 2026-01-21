判決理由を聞く山上徹也被告（イラストと構成・松川久美）2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相＝当時（67）＝を銃撃し殺害したとして、殺人や銃刀法違反などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判で奈良地裁（田中伸一裁判長）は21日「多数の聴衆がいる現場で銃を発射した悪質性は、他の事件と比べても著しく重い」として求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。弁護側は、母親が世界平和統一家