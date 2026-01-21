退任前最後の定例記者会見で話すNHKの稲葉延雄会長＝21日午後、東京都渋谷区NHKの稲葉延雄会長が21日、退任前最後の定例記者会見に臨み「役職員と一丸となり、3年間で真の公共放送として大きく前進できた」と振り返った。経営面では、2023年に実施した受信料1割値下げに伴って大規模な経費削減を実施し、27年度にはおおむね収支均衡を達成する見通しを立てたと説明した。昨年10月に始まったインターネット配信サービス「NHKO