勇男（いさお）として熱男を引き継ぐ―。ソフトバンク野村勇内野手（29）が21日、球団OBで師匠にあたる松田宣浩氏（42）の地元でもある滋賀県草津市内で自主トレを公開した。今季5年目を前に初の単独トレーニングの地として湖国を選んだ。「松田さんの地元なので“熱男”を引き継ぐために来ました」と理由を明かした。粉雪が舞う中での公開フリー打撃では約30分間で107スイング。両翼98メートルの球場内に低弾道の強い打球が飛