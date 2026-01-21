太陽フレア（中央左の明るい部分）を捉えた紫外線画像（米NOAA/NICT提供）気象庁は21日、地磁気観測所（茨城県石岡市）で、地球の磁場である地磁気の大きな乱れ「磁気」を観測したと発表した。19日に発生した、大規模な太陽の表面での爆発現象「太陽フレア」によるものとみられる。船舶や航空機の短波通信の障害や、衛星利用測位システム（GPS）の誤差が大きくなるなどの影響が出る恐れがある。気象庁によると、地磁気の大き