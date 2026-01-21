ブリヂストンスポーツは２１日、都内で同社ゴルフボールの「ＴＯＵＲＢＸ／ＸＳ」の新商品発表会を行った。会の冒頭であいさつした同社の国久俊介社長が、先月２３日に死去した尾崎将司さんを追悼。生前に同社のボールを使用していた尾崎さんの写真がスクリーンに映し出された。イベントでは宮里聖志を進行役に、木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）、堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、清水大成（ロピア）、桑木志帆（大