◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）２敗同士の西前頭１２枚目・阿炎（錣山）と、東前頭１４枚目・獅司（雷）の一番は、阿炎が突き落としで勝ち、首位を守った。阿炎は、左に大きく跳び、相手がついてくるところをさらに、左に回り込み、土俵にはわせた。「立ち合いで獅司関がかなり力が入っているのが分かったので、あの動きを決めた」と、阿炎は振り返った。２０２２年九州では、１２勝３敗で優勝した実力者が、着