日本調教師会関西本部は１月２１日、元ＪＲＡ調教師の湯窪幸雄（ゆくぼ・さちお）さんが２１日に病気のため亡くなったと発表した。７５歳だった。湯窪さんは１９７０年に栗東・柏谷富衛厩舎から騎手デビュー。通算１４１勝を挙げて１９９０年２月に引退した。栗東・湯浅三郎厩舎の調教助手を経て、２００１年に厩舎を開業。２００３年のフローラＳを制したシンコールビーなどを管理した。調教師として重賞５勝を含むＪＲＡ通算