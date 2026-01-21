【モデルプレス＝2026/01/21】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が1月20日、自身のInstagramを更新。シンガポールで撮影した年末ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】39歳美人気象予報士「大人っぽい」素肌全開キャミワンピ姿◆穂川果音、シンガポールで年末ショット公開穂川は「今週は寒いから気をつけてね！！と言いつつ、説得力のない年末の写真を笑」とつづり、年末年始をシンガポールで過ごしたことを報告。