【モデルプレス＝2026/01/21】女優の寺島しのぶが1月20日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのグナシア氏と母親の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】53歳ベテラン女優「憧れる家族像」母＆夫の姿公開◆寺島しのぶ、母と夫の後ろ姿を公開寺島は「大千穐楽おめでとう。立派でした」とつづり、長男で歌舞伎俳優・尾上眞秀が出演したバレエと舞踏の舞台「踊る。遠野物語」が大千穐楽を迎えたこと