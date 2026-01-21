安倍晋三元首相を銃撃して殺害し、殺人罪などに問われた山上徹也被告（45歳）に、奈良地裁は2026年1月21日、無期懲役を言い渡した。15回の審理では、山上被告は母親が旧統一教会に1億円もの献金をして生活困窮となった「宗教的虐待の被害者なのか」が争われ、これを否定する検察側は無期懲役を求刑、同情すべき宗教2世だとする弁護側は懲役20年以下を求めていた。「一定の量刑上考慮すべき点はあるけれど...」裁判所は「起訴事実を