早春の霧島路を駆け抜ける「かごしま女子駅伝」。いよいよこんどの日曜日、25日に開かれます。本番を前に、コースの整備が行われました。 県内12地区のプライドをかけた「かごしま女子駅伝」。各地区の中学生から一般の女性ランナーが6区間、21.0975キロをたすきでつなぎます。 本番を前に、大会をサポートする姶良陸上競技協会がコースを点検しました。 駅伝スタートとなる隼人運動場を出発し、