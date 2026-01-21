鹿児島市の桜島港近くで先月から不審火が相次いでいて、警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。 鹿児島市消防局によりますと今月15日午前1時半すぎ鹿児島市桜島横山町の空き地で「枯れ草が燃えている」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。この火事で枯れ草およそ250平方メートルが焼けました。 桜島では同日、「桜島溶岩グラウンド」でも枯れ草が焼ける火事がありました。 桜島では先月から不