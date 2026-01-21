今夜(21日)から明日(22日)かけて、一回目の大雪のピークがやってます。日本海側は北陸、近畿北部、山陰を中心に大雪警報が出る可能性が高くなっています。また、名古屋など愛知県や三重県など普段雪がふらない東海地方の平地にも雪雲が流れ込んで、積雪になる可能性があります。明日(22日)の朝は交通の乱れが予想されるため、いつもより早めに起きるなど時間に余裕をもってお過ごしください。21日夜〜22日 北陸、近畿北部、山陰中