ポンドの反応は定まらず、英ＣＰＩは前年比予想上振れも、コア前年比は下振れ＝ロンドン為替 １２月英消費者物価指数（ＣＰＩ）は、まちまちの結果だった。前年比が+３．４％と市場予想+３．３％や前回の+３．２％から上振れも、コア前年比は+３．２％と市場予想＋３．３％を下回り、前回値と同水準にとどまった。 ポンドドルは一時1.3430レベルと本日の安値を小幅に広げたが、すぐに1.3440付近に買い戻されている。