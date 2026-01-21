ベッセント米財務長官 ベッセント米財務長官 トランプ氏は世界経済をより良い方向に再調整 多額の債務から抜け出す唯一の方法は経済成長 EUの経済政策を「失敗」と表現 スイスにEUの経済政策に従うべきではないと助言 英国はディエゴ・ガルシア問題で私たちを失望 内部調査の欠如についてFRBに非常に不満 調査不在でパウエル氏がクック氏支持する理由わからず パウエル氏はFRBを政治化、そうすべきではない 欧州のグ