ラガルドＥＣＢ総裁 新たな世界経済秩序は欧州経済の組織化方法の根本的見直しを迫る 不確実性はより深刻になっている 関税引き上げでドイツ経済はフランス経済よりも大きな影響受ける 新関税はインフレにわずかに影響、上昇傾向の可能性 インフレ率は1.9％と抑制されており、影響は最小限に留まる見込み 米国は非常に奇妙な行動をとっている、同盟国として 金融政策は良い位置にある