メインシナリオ・・・20日に大陽線を描きながら直近の高値を更新し、短期のトレンドは上向きとなっている。20日に昨年12月31日以来の高値水準となる0.8731ポンドまで一時上昇しており、昨年12月31日の高値0.8746ポンドを上抜けば、一目均衡表の雲の下限の0.8761ポンドや雲の上限の0.8777ポンドを試す可能性がある。雲の上限の0.8777ポンドも上抜くようなら、昨年12月17日の高値0.8797ポンドや昨年12月3日の高値0.8801ポンドが上値