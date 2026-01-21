1月9日、村山市で発生した住宅1棟が全焼し焼け跡から1人の遺体が見つかった火事で、遺体の身元がこの家に住む64歳の男性だったことが分かりましたこの火事は、1月9日の午前3時半すぎ、村山市たも山の農業、武田好夫さん（64）の住宅から火が出て、木造一部2階建ての住宅1棟が全焼したものです。焼け跡からは1人の遺体が発見されていましたが、警察がDNA型鑑定を行った結果、遺体は武田さんであったことが分かりました。死因は焼死