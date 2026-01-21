米大統領専用機「エアフォースワン」【ワシントン共同】トランプ米大統領を乗せた専用機エアフォースワンが20日、ワシントン郊外の空軍基地からスイスに向けて離陸後、約1時間で基地に戻った。ホワイトハウスによると「ささいな電気系統の問題」が確認され、慎重を期すために引き返すことを決めた。トランプ氏は21日、別の機体に乗り換えて再出発した。同行していた記者によると、離陸から約30分後、基地に戻ると通知があった