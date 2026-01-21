フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が21日までに自身のインスタグラムを更新。後輩アナとの密着2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いつも通り2人でガバガバ笑いながらランチしました」と後輩である小室瑛莉子アナウンサーとの密着2ショットを投稿した。「(こむちゃんよ、遠近法使わせてもらいありがとう)」と締めた。ネットでは「オフショット嬉しい」「可愛いツーショット」「すっげぇかわいい」「ふた